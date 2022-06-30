Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась о возможной смене спортивного гражданства российскими фигуристами из-за отстранения от международных соревнований.

«Фигуристы, которые родились бы в Америке, Канаде, европейских и не слишком европейских странах, у нас толпами не ходят. Соответственно, смену гражданства можно рассматривать в очень усечённом варианте выбора возможных стран. И сразу встаёт вопрос: «Ради чего?» Ради того, чтобы через пару-тройку лет попасть на большие чемпионаты и выйти под флагом условного Азербайджана или Турции против российских соперников, которые к тому времени наверняка вернутся на международный уровень? Ну, для кого-то вариант, конечно. И абсолютно не вариант для тех, кто претендует на лидирующие позиции в сборной России. Потому что в этом случае стоит навсегда забыть о такой симпатичной во всех отношениях вещи, как олимпийский командный турнир», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что считает сплетнями информацию о возможном переходе российского танцевального дуэта Дианы Дэвис — Глеба Смолкина в Ассоциацию фигурного катания США (USFS).