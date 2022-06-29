Тарасова назвала сплетнями новость о переходе Дэвис и Смолкина в USFS

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что считает сплетнями информацию о возможном переходе российского танцевального дуэта Диана Дэвис — Глеб Смолкин в Ассоциацию фигурного катания США (USFS).

«Я не участвую в этих сплетнях ни как человек, ни как женщина, ни как тренер. Даже если завтра у них родится ребенок и они будут выступать за США. Вместо того, чтобы этот год сидеть, лучше его потерять в Америке», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Актёр Борис Смолкин опроверг информацию о том, что его сын и Дэвис собираются пройти просмотр в Федерации фигурного катания США.

В минувшем сезоне пара завоевала серебряные медали чемпионата России и попала в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. На Играх-2022 дуэт занял 14-е место.

Ранее сообщалось, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин поженились в США.