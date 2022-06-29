Отец Смолкина отреагировал на информацию о просмотре сына и Дэвис в США

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Актёр Борис Смолкин прокомментировал новость о том, что его сын, фигурист Глеб Смолкин, и Диана Дэвис собираются пройти просмотр в Федерации фигурного катания США.
Отец Смолкина отреагировал на информацию о просмотре сына и Дэвис в США
  • РИА Новости

«Глеб и Диана пройдут просмотр в сборной США? Это абсолютно жёлтая пресса», — цитирует Смолкина «Матч ТВ».

По информации The Skating Lesson, представители организации встретились с фигуристами 25 и 26 июня.

В минувшем сезоне пара завоевала серебряные медали чемпионата России и попала в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. На Играх-2022 дуэт занял 14-е место.

Ранее сообщалось, что Дэвис и Глеб Смолкин поженились в США.

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