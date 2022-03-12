«Все хотят видеть звёзд»: 37 стран предложили разрешить россиянам участвовать в детских и юношеских турнирах

Представители 37 стран предложили запретить спортсменам из России и Белоруссии участвовать во всех международных соревнованиях, но при этом выступили за вывод из-под ограничений детей и юношей. По мнению Татьяны Покровской, это первый шаг к нормализации ситуации. Ирина Винер-Усманова уверена, что в мире уже жалеют об отстранении отечественных атлетов. Михаил Мамиашвили считает, что многие просто боятся плыть против течения, а Светлана Журова отметила, что в декларации есть место лукавству.

«Все прекрасно осознают, насколько сильные атлеты в нашей стране»

Последние недели практически не приносят российским спортивным болельщикам хороших новостей. Напротив, не обходится ни дня без очередного отстранения отечественных атлетов от тех или иных соревнований.

Накануне представители 37 стран выступили с заявлением. В целом документ, опубликованный на официальном сайте Министерства культуры и равноправия Норвегии, призывает к новым санкциям против спортсменов из России и Белоруссии. В нём, в частности, говорится, что россияне и белорусы не должны принимать участия во всех международных стартах, равно как проводить любые подобные турниры.

Однако из-под запрета предлагается убрать детский, юношеский и массовый спорт. Согласно инициативе, страна может быть представлена на соответствующих мероприятиях. По мнению министра Анетты Треттебергстюен, каналы для сотрудничества между людьми должны оставаться, пока это возможно.

Под декларацией уже стоят подписи представителей 37 государств, а потому не исключено, что она будет принята и юные российские атлеты не лишатся возможности соревноваться с иностранными коллегами.

По словам замглавы думского комитета по спорту Сергея Бурлакова, подобная инициатива скорее связана с сугубо прагматичными целями.

«Наконец хоть у кого-то из европейцев проснулась совесть. Хотя сомневаюсь, что дело в ней. Уверен, организаторы спортивных мероприятий поняли: без россиян соревнования перестанут быть зрелищными. Все прекрасно осознают, насколько сильные атлеты в нашей стране. Без них не будет таких эмоций, адреналина, а главное — уверенности, что ты действительно первый», — приводит слова депутата «Р-Спорт».

Пока же будущие звёзды отечественного спорта вынуждены сталкиваться с теми же ограничениями, что и взрослые соотечественники. Например, россиян было решено не приглашать на Европейский юношеский олимпийский фестиваль, который пройдёт с 20 по 25 марта в Финляндии.



В ОКР с вердиктом Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) не согласились и подали жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Данное решение является неправомерным, необоснованным и дискриминационным по отношению к юным российским спортсменам. Олимпийскому комитету России не была предоставлена возможность принять участие в заседании исполкома ЕОК и представить свои аргументы по данному вопросу. Более того, мы обратились с письмом в адрес руководства ЕОК, чётко изложив свою позицию, но ответа не получили», — посетовали в ОКР.

В организации пытаются добиться того, чтобы россиянам разрешили участвовать во всех соревнованиях, организуемых ЕОК, включая зимний и летний Европейские юношеские олимпийские фестивали 2022 года. CAS уже зарегистрировал апелляцию ОКР.

«Приятно, что даже в нынешней ситуации слышен голос разума»

Несмотря на всю неоднозначность ситуации, большинство опрошенных RT экспертов сочли предложение 37 стран разрешить детям и юношам беспрепятственно участвовать во всех соревнованиях первым шагом на пути к нормализации ситуации. Например, такую точку зрения высказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

«Конечно, это прекрасно. У ребят должна сохраняться мотивация заниматься спортом. И потом это дети. Они-то в чём виноваты? Очень хотелось бы, чтобы эта мера стала первым шагом на пути к снятию с россиян всех ограничений. Надеюсь, так оно и будет. Но, к сожалению, вы сами видите, что предполагать что-либо сейчас сложно, события развиваются стремительно. Но я всё-таки верю: правда восторжествует. И все поймут, что россияне желают мира и хотят, чтобы и на Украине, и у нас, и в других странах всё было хорошо», — заявила специалист.

Также по теме Начать с нуля: что будет с квотами российских фигуристов после возвращения на мировую арену Пропуск ближайшего чемпионата мира может лишить отечественных фигуристов максимальной квоты на будущий год. Не исключено, что после...

В свою очередь, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, хотя и порадовалась инициативе ряда стран и поддержке со стороны Норвегии, отметила, что отечественные гимнастки не лишатся мотивации, даже потеряв возможность выезжать за рубеж.

«Сейчас любой шаг к проведению международных соревнований можно назвать важным, пусть даже дело касается детей. Тем более юниорами считаются до 15 лет, а это уже серьёзный возраст. В нашем виде под него подпадают достаточно взрослые гимнастки, которые готовятся к поездке на ближайшую Олимпиаду. Но и без первенств с иностранцами у ребят стимул не пропадёт. У нас огромная страна. Мы и в России придумаем тысячу турниров: от Москвы до самых до окраин. А соревнуемся только с собой. Другие страны — давно не соперники. У нас, как в фигурном катании, самое сложное соревнование — чемпионат России», — подчеркнула специалист.

По её мнению, в сложившейся ситуации остаётся только работать и ожидать лучшего — и тогда результат обязательно придёт, вне зависимости от санкций и ограничений.

«В мировом спорте полно людей, которые прекрасно понимают, что отсутствие россиян наносит удар. Есть разница — посмотреть в кино фильм с неизвестной актрисой или условно Анжелиной Джоли в главной роли? То же касается спорта. Все хотят видеть звёзд, а не серую массу. Зрители это понимают и просто не будут посещать стадионы, поскольку ходят на имена», — объяснила Винер-Усманова.

Схожую точку зрения высказал глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. По его словам, многие негласно поддерживают отечественных спортсменов, но опасаются высказывать свою точку зрения.

«Приятно, что даже в нынешней ситуации слышен голос разума. Поверьте, в мире немало людей, которые поддерживают такую позицию. Но жесточайшее давление приводит к боязни попасть под осуждение «владыки мира». Это многих сдерживает. Убеждён, рано или поздно всё встанет на свои места. Почему бы допуску детей и юношей не стать первым шагом к возвращению россиян на международную арену? А поддержать нас могут те страны, где работают по-настоящему независимые люди. И мы будем всё чаще слышать их», — заверил функционер.

Он также считает, что в данной ситуации речь должна идти о допуске не только юных атлетов.

«Спорт всегда декларировался вне любых политических событий и воспринимался как канал для возможных коммуникаций. Начнём с того, что эта площадка исповедует равные права для всех и тиражирует жизнеутверждающие принципы: уважение к соперникам, уважение к проигравшему, умение порадоваться успеху победителя», — добавил Мамиашвили.

А вот депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова не верит, что подобная инициатива способна привести к серьёзным подвижкам.

«Ситуация складывается непонятная, ведь, с одной стороны, ряд стран поддержали наших юных спортсменов. С другой — их отстранили от участия в Европейском юношеском олимпийском фестивале. Допустим, Норвегия может выступить на нашей стороне, но другие тут же одёрнут её. Поэтому данное заявление не без доли лукавства. Но что-то хорошее искать стоит, ведь нельзя же продвигать неприязнь и рознь между детьми. Ничем позитивным это не закончится», — посетовала Журова.

При этом она уверена: международные федерации мечтают о возвращении россиян, но не могут ничего поделать.

«Они не поддерживают отстранение. Этого требуют исключительно политики. А когда начинаешь общаться с представителями федераций, понимаешь, что им подобное решение абсолютно не на руку. Да, сейчас европейские страны предложили не ограничивать права наших детей и юношей, но им могут моментально погрозить пальчиком — и всё откатится обратно», — добавила олимпийская чемпионка.