Начать с нуля: что будет с квотами российских фигуристов после возвращения на мировую арену

Пропуск ближайшего чемпионата мира может лишить отечественных фигуристов максимальной квоты на будущий год. Не исключено, что после возвращения на мировую арену команде придётся начинать всё с нуля, выставляя на соревнования лишь по одному участнику или дуэту в каждом из видов. Окончательное решение останется за ISU, который пока даже не объяснил, на основании каких регламентирующих документов отстранил сборную России. О возможных вариантах развития событий — в материале RT.

Сколько квот останется у России после ЧМ-2022?

После отстранения российских спортсменов от международных соревнований в воздухе повисли вопросы: что будет дальше, когда они смогут вновь заявить о себе на мировой арене и каковы будут условия возвращения? Однозначных ответов на них пока нет. Олимпийский комитет России заявил, что будет защищать права атлетов в судебном порядке, но сложно предугадать, увенчается ли это начинание успехом.

Пока очевидно лишь одно: соревнования, которые намечены на весну, точно придётся пропустить — и среди них чемпионат мира по фигурному катанию в Монпелье. Это грозит отечественной команде потерей максимальных квот, которые были впервые за почти 20 лет — с 2003 года — завоёваны на предыдущем мировом первенстве. А это, в свою очередь, скажется на возможности получить как можно больше мест на следующей Олимпиаде.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил, что в настоящее время организация нацелена на защиту прав атлетов и возвращение их на международную арену, а вопрос распределения квот второстепенен.

«Мы ещё не получили от Международного союза конькобежцев (ISU) никакой официальной информации по поводу отстранения наших спортсменов. Мы лишь прочитали их заявление на сайте, как и все остальные. Сейчас нам важно получить от них разъяснения юридического характера, а уже потом появится какое-то понимание, как подходить к распределению квот», — заявил он RT.

По правилам ISU любая национальная федерация, входящая в Союз, может выставить на чемпионат мира как минимум одного участника в каждом виде программы — то есть по одному фигуристу и фигуристке в одиночном катании и по одному дуэту в соревнованиях пар и танцах на льду. Для получения двух квот на следующее мировое первенство атлет из конкретной страны должен занять место не ниже десятого, а для трёх — стать чемпионом или серебряным призёром. Когда представительство страны становится максимальным, суммируются два лучших результата.

В связи с этим возникают вопросы: как будет трактоваться ISU отсутствие россиян на чемпионате мира — 2022 и какой уровень представительства будет у сборной на следующий год.

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В теории может быть несколько вариантов развития событий. Первый — оптимистичный: ISU учтёт беспрецедентность ситуации и то, что пропуск соревнований был вынужденным, и примет во внимание результаты фигуристов с последнего чемпионата мира, в котором они принимали участие. Тогда отечественная сборная получит максимальное представительство на турнире в Сайтаме и возможность бороться за его сохранение. Пессимистичный вариант выглядит как возвращение практически на нулевые позиции, то есть к одной квоте в каждом из четырёх видов.

Неизвестно и то, когда россияне вернутся на мировую арену. А в фигурном катании длительное отсутствие на соревнованиях сказывается особенно чувствительно. Сколько бы ISU ни менял правила, пытаясь выстроить чёткую систему судейства, это был и остаётся достаточно субъективный вид спорта. Участникам, которые долгое время оставались вне поля зрения судей, зачастую придерживают оценки, как бы намекая: посмотрим, что будет дальше.

Кто будет добывать квоты?

В последние годы мы привыкли к тому, что равных отечественным фигуристкам в мире нет. Оставим за скобками выступление на Олимпиаде Камилы Валиевой, которое стало результатом агрессивного давления. Однако пока мы не можем полноценно рассчитывать на уникальную фигуристку, потому что расследование её допингового случая ещё впереди.

Лидером команды на ближайшее четырёхлетие может стать Александра Трусова, которая не получила желанного олимпийского золота в Пекине и наверняка настроена на то, чтобы исправить ситуацию в 2026 году. Кроме того, в новом сезоне во взрослые из юниорок перейдут не менее талантливые и яркие Софья Самоделкина, Софья Муравьёва и Аделия Петросян. Не стоит сбрасывать со счетов и олимпийскую чемпионку Анну Щербакову, которая не прекращает тренировок. Через четыре года ей будет всего 21, как и Трусовой, а значит, при наличии мотивации нет никаких препятствий для продолжения карьеры.

Да, в связи с повышением возрастного ценза, о котором говорят как о деле решённом, команда России лишится нескольких талантливых спортсменок, которым очень не повезло с датой рождения. Как известно, при переходе во взрослое катание учитывается возраст на 1 июля текущего года, а, например, Софья Акатьева родилась 7 июля — и это лишает её возможности дебютировать среди взрослых вплоть до сезона 2025/26, так как со следующего года линия перехода постепенно начнёт повышаться — сначала до 16, а потом и до 17 лет. Аналогичная проблема ждёт Веронику Жилину. Фигуристке только 13 лет, а значит, в связи со всеми переменами она сможет выйти на взрослые старты только через пять лет.

Но, несмотря на это, шанс на победу в мировом первенстве или второе место, которые принесут максимальную квоту в следующем же сезоне, у российских девушек достаточно высокий.

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