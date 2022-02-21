Кондратюк: спорт — это не медали, звания и титулы

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Олимпийский чемпион командного турнира Игр в Пекине, российский фигурист Марк Кондратюк подвёл итоги соревнований.

«Ещё очень многие вещи надо пережить, обдумать, пропустить через себя, чтобы до конца прочувствовать, что это всё было! Ещё долго я буду что-то выкладывать, рассказывать и думать про Олимпиаду, но самая важная вещь уже плотно засела в голове. Спорт — это не медали, звания и титулы. Спорт — это те эмоции, чувства и бесконечное удовольствие заниматься делом, которое ты больше любишь. Как бы всё ни закончилось, мои впечатления и моё личное счастье — стать частью большой олимпийской истории — никто и никогда не заберёт! Хочу сказать спасибо моей семье, тренерам, друзьям и многим другим людям, которые взрастили меня и довели до льда в Пекине! Также спасибо огромное моим болельщикам и всем, кто смотрел фигурное катание и поддерживал спортсменов!», — написал Кондратюк в своём Instagram-аккаунте.

По итогам личного турнира российский фигурист занял 15-е место.

Ранее Медведева подвела итоги Олимпиады в Пекине.

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