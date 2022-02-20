Медведева подвела итоги Олимпиады в Пекине

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Серебряный призёр Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане Евгения Медведева подвела итоги Игр в Пекине.

«Олимпийские игры подошли к концу. Хочу поздравить всех россиян, завоевавших награды. Надеюсь, что следующая Олимпиада принесёт нам море позитива и десятки золотых медалей! Хочу поблагодарить Первый канал, который позволил мне работать комментатором и репортёром на Играх. Также благодарность Олимпийскому комитету России и Станиславу Позднякову, доверившему мне статус посла команды ОКР. Также хотела бы отметить великолепную организацию со стороны Китая. Очень жаль, что не получилось погулять по Пекину и мы в основном проводили время в отеле или же на аренах. Надеюсь приехать в Китай в будущем и насладиться этой волшебной страной», — написала Медведева в своём Instagram-аккаунте.

Сборная России заняла девятое место в медальном зачёте Олимпиады-2022, завоевав 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.

Ранее Трусова призналась, что иначе представляла себе Олимпиаду.