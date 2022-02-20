Трусова призналась, что иначе представляла себе Олимпиаду

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Российская фигуристка Александра Трусова поделилась своими ощущениями от выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании.

«Очень хотелось сделать пять четверных прыжков в произвольной программе, это была моя цель. Я рада, что это получилось именно на Олимпийских играх. Я довольна своим прокатом. Три года я пытаюсь прыгнуть пять, но не получалось это сделать на соревнованиях. Только на контрольных прокатах. Я получила травму, набирала форму и рада, что прыгнула. Я пыталась набрать пиковую форму к Играм, готовились постепенно. Был план, по которому мы шли, чтобы именно на Олимпиаде прыгнуть пять четверных. По настрою могу сказать, что я не особо чувствовала, что это Олимпиада. Как какой-то обычный старт. Я себе не так представляла выступления на Олимпийских играх. Более волнительно. Когда смотрела прошлую Олимпиаду, то больше волновалась, чем в этот раз. Конечно, я волнуюсь перед каждым выступлением, однако в этот раз меньше, чем тогда», — сказала Трусова в интервью Первому каналу.

Российская фигуристка завоевала серебряную медаль в одиночном женском катании, проиграв лишь соотечественнице Анне Щербаковой.

Ранее Щербакова призналась, что самым тяжёлым на ОИ в Пекине было ожидание старта турнира.