Щербакова призналась, что самым тяжёлым на ОИ в Пекине было ожидание старта турнира

|

Олимпийская чемпионка Игр в Пекине российская фигуристка Анна Щербакова призналась, что самым тяжёлым для неё на соревнованиях было ожидание их начала.

«Ожидание. Это, безусловно, было самым сложным. Мы сюда приехали приблизительно за две недели до личных выступлений. Это очень много, поскольку здесь тренировки очень сильно отличаются от нашего привычного тренировочного процесса. Всего по 30—40 минут — этого недостаточно, чтобы набирать форму или её поддерживать. Я даже под конец чувствовала, что в прокате немного упала физика. Это нормально с такими тренировками, но, конечно, хотелось всё-таки во всеоружии подойти к главному старту четырёхлетки. Потому в этом смысле ожидание было непростое», — цитирует Щербакову официальный сайт Олимпиады.

17-летняя фигуристка выиграла золото в одиночном женском катании, опередив соотечественницу Александру Трусову.

Ранее Тутберидзе объяснила, за счёт чего Щербакова добивается успеха.