Слуцкая объяснила, почему нет смысла повышать возрастной ценз в фигурном катании

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Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась мнением о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании.

«Посмотрите на то, что происходило с нашими девушками на этих Играх, и на такую же меня в 23 года — ровно 20 лет назад. Олимпиада, спорт — это жестокое испытание для любой психики, и изменение возрастного ценза не поможет спортсменам не срываться и проще воспринимать такую несправедливость», — написала Слуцкая в Instagram.

Сейчас к участию в чемпионатах мира и Олимпийских играх допускаются фигуристы, которым на момент старта сезона исполнилось 15 лет.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине в личном турнире победила 17-летняя Анна Щербакова. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 255,95 балла.

Ранее заслуженный тренер России Тамара Москвина поддержала повышение возрастного ценза в фигурном катании.