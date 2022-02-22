Москвина поддержала повышение возрастного ценза в фигурном катании

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина высказала свою позицию по поводу поднятия возрастного ценза в фигурном катании.

«Сейчас возникла общественная или профессиональная необходимость поднять возрастной ценз. Ну пусть поднимают. Да ну, товарищи! Что вы сомневаетесь в наших тренерах и специалистах?» — сказала Москвина в подкасте «Голос биатлона».

На данный момент к участию в чемпионатах мира и Олимпийских играх допускаются фигуристы, которым на момент старта сезона исполнилось 15 лет.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине в личном турнире победила 17-летняя Анна Щербакова. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 255,95 балла.

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