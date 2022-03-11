«Зенит» готов отстаивать интересы лишённого тренерской лицензии Тимощука в CAS

В санкт-петербургском «Зените» сообщили, что обратятся в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в связи с решением контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Украинской ассоциации футбола (УАФ) о лишении Анатолия Тимощука тренерской лицензии.

«Хотим напомнить, что футбол должен оставаться вне политики и не быть частью политической игры. Интересы своего тренера «Зенит» готов отстаивать в CAS», — заявили ТАСС в пресс-службе санкт-петербургского клуба.

В «Зените» подчеркнули, что Тимощук — большой профессионал, который отличался добросовестным отношением к делу в каждой стране, где играл как спортсмен и работал как тренер.

«Считаем, что решения КДК УАФ являются жестом политической манипуляции», — заявили в пресс-службе «Зенита».

Тимощук лишён тренерской лицензии Pro и всех национальных титулов Украины. Специалисту также пожизненно запрещено заниматься футбольной деятельностью на территории страны. Он исключён из реестра игроков сборной Украины.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состояние футболистов сине-бело-голубых перед матчем 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».