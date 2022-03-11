Семак: Кузяев и Клаудиньо готовы к матчу с «Крыльями Советов»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состояние футболистов сине-бело-голубых перед матчем 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».

«Клаудиньо хорошо себя чувствует и готов к предстоящему матчу. Далер Кузяев тренируется в общей группе и готов сыграть», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

По словам специалиста, шанс выйти на поле есть у всех футболистов, которые готовятся к игре. Стартовый состав и выход на замену будет определяться исходя из состояния игроков и течения матча.

«Последний матч несколько уступал в интенсивности. Мы посмотрим и в следующей встрече поймём, догадки это или же действительно команда немного подсела», — добавил Семак.

Встреча между «Зенитом» и «Крыльями Советов» пройдёт 13 марта на «Солидарность Арене» в Самаре.

Ранее Украинская ассоциация футбола объявила, что тренер «Зенита» Анатолий Тимощук лишён лицензии Pro и национальных титулов Украины.