Семак: Кузяев и Клаудиньо готовы к матчу с «Крыльями Советов»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состояние футболистов сине-бело-голубых перед матчем 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».
Семак: Кузяев и Клаудиньо готовы к матчу с «Крыльями Советов»
  • РИА Новости

«Клаудиньо хорошо себя чувствует и готов к предстоящему матчу. Далер Кузяев тренируется в общей группе и готов сыграть», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

По словам специалиста, шанс выйти на поле есть у всех футболистов, которые готовятся к игре. Стартовый состав и выход на замену будет определяться исходя из состояния игроков и течения матча.

«Последний матч несколько уступал в интенсивности. Мы посмотрим и в следующей встрече поймём, догадки это или же действительно команда немного подсела», — добавил Семак.

Встреча между «Зенитом» и «Крыльями Советов» пройдёт 13 марта на «Солидарность Арене» в Самаре.

Ранее Украинская ассоциация футбола объявила, что тренер «Зенита» Анатолий Тимощук лишён лицензии Pro и национальных титулов Украины.

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