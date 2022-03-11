Тимощука лишили тренерской лицензии и всех завоёванных титулов на Украине

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Украинская ассоциация футбола объявила, что тренер «Зенита» Анатолий Тимощук лишён лицензии Pro и национальных титулов Украины.
Тимощука лишили тренерской лицензии и всех завоёванных титулов на Украине
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте УАФ.

Специалисту также пожизненно запрещено заниматься футбольной деятельностью на территории страны. Он исключён из реестра игроков сборной Украины.

Помимо этого, УАФ обратится в органы государственной власти с просьбой о лишении Тимощука госнаград и почётных званий.

Тимощук является рекордсменом сборной Украины по количеству проведённых матчей. Он становился чемпионом Украины, Германии, России, победителем Лиги чемпионов УЕФА, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. С 2017 года Тимощук работает тренером «Зенита».

Ранее экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела назвал ошибкой лишение Тимощука титулов и тренерской лицензии.

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