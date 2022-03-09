Петржела считает ошибкой возможное лишение Тимощука титулов и тренерской лицензии

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на требование комитета по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола лишить тренера петербургской команды Анатолия Тимощука всех титулов.

«Это большая ошибка — лишать Анатолия всех наград. Почему должно приниматься такое решение? Я понимаю, что время сейчас трудное», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

При этом он допускает, что ФИФА и УЕФА могут поддержать данную инициативу.

«Думаю, есть вероятность, что при таких обстоятельствах Анатолий может покинуть клуб. Никто не хочет лишаться наград», — добавил специалист.

Тимощук является рекордсменом сборной Украины по количеству проведённых матчей, чемпионом Украины, Германии, России, победителем Лиги чемпионов УЕФА, а также обладателем Суперкубка УЕФА. С 2017 года Тимощук работает тренером «Зенита».

Ранее на Украине призвали лишить Тимощука всех титулов.