CAS рассмотрит апелляцию ОКР на недопуск к Европейскому юношескому фестивалю

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрит апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) запретить россиянам участвовать в Европейском юношеском олимпийском фестивале.

«CAS зарегистрировал апелляцию ОКР. Российская сторона просит суд разрешить российским спортсменам участвовать в соревнованиях под эгидой ЕОК», — сообщает пресс-служба суда.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдёт с 20 по 25 марта в финском городе Вуокатти. ЕОК по рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях.

Ранее руководство Федерации фехтования России (ФФР) приняло решение обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне решение о запрете российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях.