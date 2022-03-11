CAS рассмотрит апелляцию ОКР на недопуск к Европейскому юношескому фестивалю

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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрит апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) запретить россиянам участвовать в Европейском юношеском олимпийском фестивале.
CAS рассмотрит апелляцию ОКР на недопуск к Европейскому юношескому фестивалю
  • AFP

«CAS зарегистрировал апелляцию ОКР. Российская сторона просит суд разрешить российским спортсменам участвовать в соревнованиях под эгидой ЕОК», — сообщает пресс-служба суда.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдёт с 20 по 25 марта в финском городе Вуокатти. ЕОК по рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях.

Ранее руководство Федерации фехтования России (ФФР) приняло решение обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне решение о запрете российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях.

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