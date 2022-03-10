ОКР оспорит в CAS отстранение от Европейского юношеского олимпийского фестиваля

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Руководство Олимпийского комитета России (ОКР) приняло решение опротестовать в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне решение исполкома Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) о недопуске россиян до участия в Европейском юношеском олимпийском фестивале.
ОКР оспорит в CAS отстранение от Европейского юношеского олимпийского фестиваля
  • РИА Новости

«ОКР считает, что данное решение исполкома ЕОК является неправомерным, необоснованным и дискриминационным по отношению к юным российским спортсменам», — сообщает пресс-служба комитета.

В ОКР также считают несправедливым недопуск к участию в заседании исполкома ЕОК, где можно будет представить свои аргументы по отстранению.

Уточняется, что ОКР обратился с письмом в адрес руководства ЕОК, чётко изложив свою позицию, однако ответа получено не было.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдёт с 20 по 25 марта в финском городе Вуокатти. ЕОК по рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) не допустил российских спортсменов до участия в соревнованиях.

Ранее двукратный олимпийский чемпион российский сноубордист Вик Уайлд высказался о рекомендации МОК отстранить российских спортсменов от стартов.

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