ОКР оспорит в CAS отстранение от Европейского юношеского олимпийского фестиваля
- РИА Новости
«ОКР считает, что данное решение исполкома ЕОК является неправомерным, необоснованным и дискриминационным по отношению к юным российским спортсменам», — сообщает пресс-служба комитета.
В ОКР также считают несправедливым недопуск к участию в заседании исполкома ЕОК, где можно будет представить свои аргументы по отстранению.
Уточняется, что ОКР обратился с письмом в адрес руководства ЕОК, чётко изложив свою позицию, однако ответа получено не было.
Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдёт с 20 по 25 марта в финском городе Вуокатти. ЕОК по рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) не допустил российских спортсменов до участия в соревнованиях.
Ранее двукратный олимпийский чемпион российский сноубордист Вик Уайлд высказался о рекомендации МОК отстранить российских спортсменов от стартов.