Уайлд: не чувствую давления со стороны США из-за того, что нахожусь в России

Двукратный олимпийский чемпион российский сноубордист Вик Уайлд высказался о рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить российских спортсменов от стартов.

«Я не удивлён решению МОК, но не согласен с ним. Такой уж наш мир сейчас. Сейчас на первый план выходят не факты, а самое распространённое, самое популярное мнение. Я не чувствую давления со стороны США из-за того, что сейчас нахожусь в России. Я здесь уже более десяти лет», — цитирует спортсмена РИА Новости.

Уайлд также отметил, что его жизнь связана с Россией, где он добился больших успехов. Он добавил, что не собирается покидать страну.

На Олимпийских играх в Пекине 35-летний Уайлд завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе. За Россию Вик Уайлд выступает с 2012 года. На Олимпиаде в Сочи он выиграл две золотые медали.

Ранее сообщалось, что Федерация сноуборда России предложит Уайлду стать тренером по борд-кроссу.