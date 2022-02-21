Федерация сноуборда России предложит Уайлду стать тренером по борд-кроссу

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Двукратный олимпийский чемпион российский сноубордист Вик Уайлд может стать тренером по борд-кроссу.
Федерация сноуборда России предложит Уайлду стать тренером по борд-кроссу
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«Мы с ним пообщаемся. Нам было бы интересно, если бы Виктор стал тренером, но тут речь не идёт о параллельных дисциплинах, потому что там молодая команда, тренерский штаб там очень сильный и на своём месте. А в плане кросса — да», — цитирует президента Федерации сноуборда России Дениса Тихомирова ТАСС.

На Олимпийских играх в Пекине 35-летний Уайлд завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе. За Россию Вик Уайлд выступает с 2012 года. На Олимпиаде в Сочи он выиграл две золотые медали.

Ранее Бородавко рассказал, что спортсмены во время акклиматизации на ОИ-2022 испытали опустошение.

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