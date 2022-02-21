Бородавко рассказал, что спортсмены во время акклиматизации на ОИ-2022 испытали опустошение

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал об акклиматизации на Олимпиаде в Пекине.

«Акклиматизация оказалась слишком жёсткой. И ещё эти горы очень быстро останавливали тех, у кого оказались чрезмерно горячие головы. Тем, кто прямо со старта начинал гнать, горы не оставляли ни одного шанса. В этом, собственно, заключалась основная специфика местных трасс: нужно было начинать спокойно и очень постепенно наращивать темп, и это было очень непривычно. Тактика, в принципе, так и выстраивается, но нужно было быть предельно аккуратным по отношению к своим действиям», — заявил Бородавко в интервью RT.

Он также рассказал на примере, как акклиматизация отражалась на состоянии спортсменов.

«Это когда ты с вечера жизнерадостный, с прекрасным самочувствием и вагоном сил, позволяющим сворачивать горы, а с утра не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой и до туалета доходишь с одышкой. Мышцы абсолютно не слушаются, организм ни на какие посылы не реагирует. С этим на Играх в той или иной степени столкнулись все, просто пиковое состояние приходилось у людей на разные дни. Почти у всех норвежцев пик акклиматизации пришёлся на мужской скиатлон, под это же состояние попали в своих гонках Фрида Карлссон, Алексей Червоткин, Татьяна Сорина… Спортсмены, которые это пережили, говорили об одном и том же: полное опустошение, нет ни физических сил, ни моральных. Словно тело вообще не твоё — до такой степени не подчиняется», — добавил Бородавко.

Ранее Бородавко рассказал, почему Непряева сошла с дистанции в масс-старте на ОИ-2022.