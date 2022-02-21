Бородавко рассказал, почему Непряева сошла с дистанции в масс-старте на ОИ-2022

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Тренер российской лыжницы Натальи Непряевой Юрий Бородавко объяснил, почему его подопечная не смогла завершить масс-старт на Олимпиаде в Пекине.

«Всё как-то сразу накопилось. И акклиматизация, и психологическая усталость, и погода, и физические силы на исходе. Скорее всего, Наташа и остановилась из-за этого в какой-то момент», — заявил Бородавко в интервью RT.

Он также рассказал, расстроило ли его такое завершение триумфальной для лыжной сборной России Олимпиады.

«Хотелось бы, конечно, побороться за медаль. Сложись всё немножечко иначе, у Непряевой мог бы быть хороший шанс. С другой стороны, Наташа — достаточно мышечная спортсменка, ей в горах тяжело. На десятикилометровой дистанции ещё можно как-то потерпеть, а вот на тридцатке всё становится значительно сложнее. Поэтому, если совсем объективно, шансы в заключительной гонке были у нас всё-таки не очень большими», — добавил Бородавко.

Ранее Бородавко сообщил, что поступил правильно, когда принял решение не ставить Большунова на спринт на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.