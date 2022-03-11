Бах не считает призыв к отстранению российских спортсменов политически мотивированным

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

«Мы не попадёмся в ловушку дешевого аргумента о том, что это было бы политизацией спорта, противоречащей олимпийской хартии, которая требует политического нейтралитета. Тот, кто так грубо нарушает олимпийское перемирие военными средствами, не может осуждать последствия как политически мотивированные», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Бах подчеркнул, что МОК будет продолжать разоблачать людей и организации, которые ответственны за нарушение олимпийского перемирия. По его словам, спортивные соревнования или мероприятия не должны проходить на территории России или Белоруссии.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Международный паралимпийский комитет 3 марта не допустил сборную России к зимним Играм 2022 года в Пекине.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал решения МОК и Международного паралимпийского комитета (МПК) дискриминационными.

Ранее двукратный олимпийский чемпион российский сноубордист Вик Уайлд сообщил, что не чувствует давления со стороны США из-за того, что находится в России.