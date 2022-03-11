Глава УЕФА Чеферин заявил, что санкции в отношении России были необходимы

Короткая ссылка
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин поделился мнением об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров.
Глава УЕФА Чеферин заявил, что санкции в отношении России были необходимы
  • AP

 «Санкции необходимы: это не политический, а гуманитарный кризис. Моё сердце сжимается от того, что нужно наказывать российских спортсменов, но мы должны проявить единство во имя мира», — цитирует Чеферина Corriere della Serra.

Он также назвал правильным разрыв контракта между УЕФА и российской компанией «Газпром», хотя это и ударило по финансам организации.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал решение ФИФА о присуждении сборной Польши автоматической победы над Россией в стыковом матче ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить