Глава УЕФА Чеферин заявил, что санкции в отношении России были необходимы

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин поделился мнением об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров.

«Санкции необходимы: это не политический, а гуманитарный кризис. Моё сердце сжимается от того, что нужно наказывать российских спортсменов, но мы должны проявить единство во имя мира», — цитирует Чеферина Corriere della Serra.

Он также назвал правильным разрыв контракта между УЕФА и российской компанией «Газпром», хотя это и ударило по финансам организации.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал решение ФИФА о присуждении сборной Польши автоматической победы над Россией в стыковом матче ЧМ-2022.