Александр Тихонов назвал решение ФИФА полным абсурдом и абсолютной чушью

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал решение ФИФА о присуждении сборной Польши автоматической победы над Россией в стыковом матче ЧМ-2022.

«Решение ФИФА — полный абсурд и абсолютная чушь! Можно же было перенести игру на лето, как сделали с матчем Украины и Шотландии. Когда президентом РФС был Вячеслав Колосков, с нами считались. Мировое сообщество воспринимало нас всерьёз, потому что во главе футбола был настоящий профессионал», — цитирует Тихонова Sport24.

По словам бывшего спортсмена, футбол в России не приносит никаких результатов, но проблему можно решить, назначив руководителями настоящих профессионалов с развитыми чувствами патриотизма и самолюбия.

«CAS здесь не поможет. Нужно сделать свой турнир, позвать дружественные страны к нам и организовать домашний чемпионат. Уверен, можно провести у нас в стране чемпионат на высочайшем уровне, такой вариант устроит всех», — добавил Тихонов.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и все российские клубы от участия во всех соревнованиях под эгидой организаций в связи с ситуацией на Украине.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Российского футбольного союза на решение ФИФА и УЕФА.