Российские гимнастки планируют выступить на международных соревнованиях в Венгрии

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сообщила, что представительницы сборной России могут выступить на международных соревнованиях в Венгрии.
Российские гимнастки планируют выступить на международных соревнованиях в Венгрии
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«У нас должны быть соревнования в Венгрии, у нас там живёт наша коллега, которая нас пригласила», — цитирует Винер «Матч ТВ».

По её словам, гимнастки также будут участвовать в Спартакиаде и других всероссийских соревнованиях, потому что они очень важны. Она также отметила, что благодаря соревнованиям в России дети могут видеть своих лидеров и брать с них пример.

МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации.

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун высказалась о спортивной системе, которую построила Винер.

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