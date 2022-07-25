Мамун: Винер держит всю художественную гимнастику в кулаке

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун высказалась о спортивной системе, которую построила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.
Мамун: Винер держит всю художественную гимнастику в кулаке
  • РИА Новости

«Могу сказать, что система — это сама Винер. Всё зависит от неё самой. Она держит всю художественную гимнастику в кулаке, и держит очень крепко, жёстко», — цитирует Мамун «Татар-информ».

Напомним, что российская гимнастка является победительницей Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, семикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и четырёхкратной чемпионкой Европы.

Ранее Мамун провела мастер-классы в Перми и Березниках в рамках межрегиональной программы «Миссия чемпиона», инициатором которой выступили «Уралхим» и «Уралкалий».

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