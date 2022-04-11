Мамун провела мастер-классы для гимнасток Прикамья благодаря «Миссии чемпиона»
- РИА Новости
В ходе мастер-класса гимнастка рассказала, что пришла в спорт поздно, в семь лет. По словам Мамун, она стала заниматься художественной гимнастикой благодаря Ирине Чащиной и Алине Кабаевой.
300 детей из школ гимнастики Перми, Березников и Соликамска получили возможность принять участие в мастер-классах Мамун.
Советник генерального директора «Уралхима» по спорту и молодёжной политике, депутат краевого заксобрания Радмир Габдуллин отметил, что подобный формат общения детей с чемпионами остаётся востребован в Прикамье.
Это четвёртый по счёту приезд звёзд спорта в Прикамье. С «Миссией чемпиона» Пермский край посетили легендарный боец Фёдор Емельяненко и многократный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников, чемпионки мира по ММА среди юниоров Анастасия Кармаева и Валерия Тепышева, серебряный призёр Олимпиады по плаванию Александр Сухоруков.
Ранее Маргарита Мамун оценила выступление россиянок на чемпионате мира по художественной гимнастике.