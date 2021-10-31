Мамун оценила выступление россиянок на ЧМ-2021 по художественной гимнастике

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун прокомментировала итоги чемпионата мира 2021 года в Японии.

«Очень рада, что Дина Аверина смогла укротить свою ленту и все три выхода с ней была прекрасна. Ещё, конечно, хочу отметить Анастасию Близнюк — единственного в истории художественной гимнастики трёхкратного призёра Олимпийских игр, которая осталась на этот чемпионат мира и выводила команду как самая опытная гимнастка сборной», — цитирует Мамун ТАСС.

По её мнению, всем гимнасткам, выступавшим на чемпионате мира, было тяжело морально и физически после Олимпиады в Токио. Она напомнила, что первенство планеты впервые за 25 лет прошло сразу после Игр.

«Но наши девочки отлично справились. Я поздравляю всех с окончанием этого марафона», — сказала Мамун.

Россиянки выиграли медальный зачёт ЧМ по художественной гимнастике в Японии. На счету российской команды 13 медалей (семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые).

Большую часть золотых наград сборной России на турнире в Японии принесла Дина Аверина. 23-летняя гимнастка победила в упражнениях с обручем, мячом и булавами, а также завоевала золотые медали в командном и индивидуальном многоборье. Россиянка стала первой в истории 18-кратной чемпионкой мира, превзойдя достижение Евгении Канаевой (17), и первой четырёхкратной чемпионкой мира в индивидуальном многоборье.

Мировое первенство проходило с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира Яна Батыршина прокомментировала результат выступления сборной России на чемпионате мира.