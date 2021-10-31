Батыршина: российские гимнастки блестяще выступили на ЧМ-2021

Серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира Яна Батыршина прокомментировала результат выступления сборной России на завершившемся чемпионате мира по художественной гимнастике 2021 года.

«Сегодня у нас золото и серебро, опять-таки, могло, конечно, быть две золотые медали, если бы не была совершена потеря предмета. Досадная потеря, опять булава была в руке и вдруг выпущена, но такое бывает. Когда есть повод, когда была совершена видимая ошибка, получается, что золото уже невозможно. Но тем не менее это блестящий результат и блестящее выступление всей нашей сборной», — цитирует Батыршину ТАСС.

Россиянки выиграли медальный зачёт ЧМ по художественной гимнастике в Японии. На счету российской команды 13 медалей (семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые).

Большую часть золотых наград сборной России на турнире в Японии принесла Дина Аверина. 23-летняя гимнастка победила в упражнениях с обручем, мячом и булавами, а также завоевала золотые медали в командном и индивидуальном многоборье. Россиянка стала первой в истории 18-кратной чемпионкой мира, превзойдя достижение Евгении Канаевой (17), и первой четырёхкратной чемпионкой мира в индивидуальном многоборье.

Мировое первенство проходило в японском Китакюсю.

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