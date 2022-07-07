Гимнастка Саргсян: без россиянок очень тяжело и неинтересно на соревнованиях

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Армянская гимнастка Сильва Саргсян рассказала об атмосфере на турнирах без участия в них российских спортсменок.
Гимнастка Саргсян: без россиянок очень тяжело и неинтересно на соревнованиях
  • РИА Новости

«Очень тяжело без них, атмосфера совсем не та. Как будто нет интриги. Они — одни из самых сильных гимнасток, без них неинтересно. Мне кажется, у них нет никаких обид, что я выступаю, а они нет. Наверное, они понимают, что сильнее их никого нет», — цитирует Саргсян Sport24.

МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации.

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