Гимнастка Саргсян: без россиянок очень тяжело и неинтересно на соревнованиях

Армянская гимнастка Сильва Саргсян рассказала об атмосфере на турнирах без участия в них российских спортсменок.

«Очень тяжело без них, атмосфера совсем не та. Как будто нет интриги. Они — одни из самых сильных гимнасток, без них неинтересно. Мне кажется, у них нет никаких обид, что я выступаю, а они нет. Наверное, они понимают, что сильнее их никого нет», — цитирует Саргсян Sport24.

МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации.

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