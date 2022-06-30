Дина Аверина рассказала, по каким деталям её можно отличить от сестры
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«Мы любим одеваться в чёрно-белое. Нас нисколько не обижает, когда нас путают, поскольку мы к этому привыкли. Раньше нас различали по родинке, но я её удалила, поэтому осталась только болячка. Но можно просто запоминать, кто в каком платье и купальнике. Если меня называют Ариша, буду откликаться, так как мы уже привыкли», — заявила Дина журналистам.
Ранее Арина и Дина Аверины рассказали о пережитых эмоциях во время просмотра выступлений российских спортсменов на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.