Дина Аверина рассказала, по каким деталям её можно отличить от сестры

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина объяснила, как отличить её от сестры Арины.

«Мы любим одеваться в чёрно-белое. Нас нисколько не обижает, когда нас путают, поскольку мы к этому привыкли. Раньше нас различали по родинке, но я её удалила, поэтому осталась только болячка. Но можно просто запоминать, кто в каком платье и купальнике. Если меня называют Ариша, буду откликаться, так как мы уже привыкли», — заявила Дина журналистам.

Ранее Арина и Дина Аверины рассказали о пережитых эмоциях во время просмотра выступлений российских спортсменов на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.