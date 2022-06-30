Дина Аверина рассказала, по каким деталям её можно отличить от сестры

Короткая ссылка
Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина объяснила, как отличить её от сестры Арины.
Дина Аверина рассказала, по каким деталям её можно отличить от сестры
  • globallookpress.com
  • © LiveMedia/Fabrizio Carabelli

«Мы любим одеваться в чёрно-белое. Нас нисколько не обижает, когда нас путают, поскольку мы к этому привыкли. Раньше нас различали по родинке, но я её удалила, поэтому осталась только болячка. Но можно просто запоминать, кто в каком платье и купальнике. Если меня называют Ариша, буду откликаться, так как мы уже привыкли», — заявила Дина журналистам.

Ранее Арина и Дина Аверины рассказали о пережитых эмоциях во время просмотра выступлений российских спортсменов на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить