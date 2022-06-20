Гимнастки Аверины рассказали, что им было тяжело смотреть олимпийский турнир фигуристок

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Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины рассказали о пережитых эмоция во время просмотра выступлений российских спортсменов на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Гимнастки Аверины рассказали, что им было тяжело смотреть олимпийский турнир фигуристок
  • РИА Новости

«Мы смотрели зимние Игры в Пекине, переживали не только за фигурное катание, но и за Александра Большунова. Эстафеты смотрели, потом наблюдали за хоккеем, почти всё удалось увидеть. Фигурное катание было сложно смотреть, можно сказать, что мы пережили всё то же самое, что случилось с нами в Токио», — цитирует Дину Аверину ТАСС.

Её сестра рассказала, что была очень рада за Анну Щербакову, которая завоевала золотую медаль в женском одиночном катании.

«Но за Сашу Трусову обидно, что она вторая. А за Камилу Валиеву ещё обиднее, потому что она вообще четвёртая осталась», — добавила Арина Аверина.

Дина Аверина на летней Олимпиаде в Токио 2020 года заняла второе место в многоборье. Арина Аверина тогда осталась четвёртой. Золото выиграла израильтянка Линой Ашрам.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев с юмором отреагировал на слова норвежского тренера о фотографии Большунова.

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