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Бывшей российской гимнастке не разрешили выступить за Латвию на ЧМ-2022

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Елизавета Полстяная рассказала, почему ей запретили выступить на чемпионате мира по художественной гимнастике 2022 года в Болгарии.
Бывшей российской гимнастке не разрешили выступить за Латвию на ЧМ-2022
  • Gettyimages.ru

«Очень важный пост для меня. К сожалению, «спорт вне политики» — это пустые слова, впрочем, мы уже давно в этом убедились. Возможно, чемпионат Европы был последним стартом в моей спортивной карьере. Мне не оставили выбора, не дали права выступить на чемпионате мира и закончить хотя бы этот сезон», — написала Полстяная в социальных сетях.

При этом она подчеркнула, что не собирается никого обвинять.

Полстяная получила гражданство Латвии в 2018 году.

Чемпионат мира состоится в Софии с 14 по 18 сентября.

МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой.



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