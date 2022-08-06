Бывшей российской гимнастке не разрешили выступить за Латвию на ЧМ-2022
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«Очень важный пост для меня. К сожалению, «спорт вне политики» — это пустые слова, впрочем, мы уже давно в этом убедились. Возможно, чемпионат Европы был последним стартом в моей спортивной карьере. Мне не оставили выбора, не дали права выступить на чемпионате мира и закончить хотя бы этот сезон», — написала Полстяная в социальных сетях.
При этом она подчеркнула, что не собирается никого обвинять.
Полстяная получила гражданство Латвии в 2018 году.
Чемпионат мира состоится в Софии с 14 по 18 сентября.
МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации.
Ранее сообщалось, что США ввели санкции против олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой.