США внесли в санкционный список Кабаеву и президента «Металлурга» Рашникова

США ввели санкции против олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой и президента ХК «Металлург» Виктора Рашникова.

Об этом сообщается на официальном сайте Минфина США.

Спортсменка включена в список Specially Designated Nationals (SDN), который предполагает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы.

3 июня Кабаева и Татьяна Навка подпали под санкции Европейского союза.

Ранее Минфин США заявил о расширении санкций в отношении России. В новый санкционный список включены 13 физических лиц и порядка 30 юридических.