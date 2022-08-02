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США внесли в санкционный список Кабаеву и президента «Металлурга» Рашникова

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США ввели санкции против олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой и президента ХК «Металлург» Виктора Рашникова.
США внесли в санкционный список Кабаеву и президента «Металлурга» Рашникова
  • РИА Новости
  • © Александр Кондратюк

Об этом сообщается на официальном сайте Минфина США.

Спортсменка включена в список Specially Designated Nationals (SDN), который предполагает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы.

3 июня Кабаева и Татьяна Навка подпали под санкции Европейского союза.

Ранее Минфин США заявил о расширении санкций в отношении России. В новый санкционный список включены 13 физических лиц и порядка 30 юридических.

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