США внесли в санкционный список Кабаеву и президента «Металлурга» Рашникова
- РИА Новости
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Об этом сообщается на официальном сайте Минфина США.
Спортсменка включена в список Specially Designated Nationals (SDN), который предполагает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы.
3 июня Кабаева и Татьяна Навка подпали под санкции Европейского союза.
Ранее Минфин США заявил о расширении санкций в отношении России. В новый санкционный список включены 13 физических лиц и порядка 30 юридических.