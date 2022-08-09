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Плющенко считает, что Россия поможет Дробязко, если её лишат гражданства Литвы

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о намерении властей Литвы лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко из-за её желания принять участие в шоу Татьяны Навки.
Плющенко считает, что Россия поможет Дробязко, если её лишат гражданства Литвы
  • РИА Новости

«Дробязко хотят лишить гражданства? Да вы что?! Ужас какой! Что же такое творится вообще? Я считаю, что это беспредел. Я думаю, что Россия поможет. Россия же всем помогает. Это самая добрая и надёжная страна. И наш президент — самый лучший», — цитирует Плющенко «Матч ТВ».

В МИД Литвы заявили о поддержке идеи лишения Дробязко и Повиласа Ванагаса литовских государственных наград из-за их намерения выступить в Сочи в ледовом шоу Татьяны Навки.

8 августа стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лишил олимпийского чемпиона по фигурному катанию Виктора Петренко государственной стипендии за его участие в шоу Навки.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова назвала геноцидом намерения Литвы лишить Дробязко и Ванагаса государственных наград.

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