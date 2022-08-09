Тарасова назвала геноцидом намерения Литвы лишить Дробязко и Ванагаса государственных наград

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала желание литовских властей лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград.

«Совершенно отвратительное решение, самый настоящий геноцид. Я думаю, что мы примем их в Россию. На протяжении всей жизни они так любили свою страну, что не пошли выступать за Россию, очень много потеряли в связи с этим», — цитирует Тарасову ТАСС.

В МИД Литвы заявили о поддержке идеи лишения Дробязко и Ванагаса литовских государственных наград из-за их намерения выступить в Сочи в ледовом шоу Татьяны Навки.

8 августа стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лишил олимпийского чемпиона по фигурному катанию Виктора Петренко государственной стипендии за его участие в шоу Навки.

Ранее Ирина Роднина назвала бреднями намерения Литвы лишить Дробязко и Ванагаса государственных наград.