Роднина назвала бреднями намерения Литвы лишить Дробязко и Ванагаса государственных наград

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о намерении литовских властей лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград.

«Обсуждать бредни этих руководителей, которые стали соревноваться, кто глупее, даже не собираюсь. Львиную часть своей жизни эти фигуристы строили в России, выступая за эту маленькую страну», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

В МИД Литвы заявили о поддержке идеи лишения фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса литовских государственных наград из-за их намерения выступить в Сочи на ледовом шоу Татьяны Навки.

8 августа стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лишил олимпийского чемпиона по фигурному катанию Виктора Петренко государственной стипендии за его участие в шоу Навки.

Ранее Навка высказалась о санкциях ЕС и США в отношении неё.