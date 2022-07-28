Навка: у меня нет ни одного разумного объяснения этим санкционным спискам

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о санкциях ЕС и США в отношении неё.
Навка: у меня нет ни одного разумного объяснения этим санкционным спискам
  • РИА Новости

«Наше Navka Show приглашали на гастроли в Лас-Вегас, мы отказались. Так что это ещё вопрос, кто кому устроил санкции. А если серьёзно, то у меня нет ни одного разумного объяснения этим санкционным спискам», — заявила Навка в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

3 июня олимпийские чемпионки Алина Кабаева и Татьяна Навка подпали под санкции Европейского союза. В список, кроме спортсменок, попали 18 юридических лиц и 65 физических, а также дети пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова — Елизавета и Николай.

Ранее Навка заявила о поддержке вице-президента Украинской федерации фигурного катания на коньках Виктора Петренко, который выступает в её шоу.

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