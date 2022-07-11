Навка о критике Петренко со стороны Украины: будем защищать и поддерживать

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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка заявила о поддержке вице-президента Украинской федерации фигурного катания на коньках Виктора Петренко, который выступает на её шоу.
Навка о критике Петренко со стороны Украины: будем защищать и поддерживать
  • РИА Новости

«Обязательно будем защищать Петренко, конечно! Будем защищать и поддерживать. Насколько я понимаю, Украина о нём даже не позаботилась, никак не помогает ему», — цитирует Навку РИА Новости.

Петренко принимает участие в представлении «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи. Фигурист выступает в роли отца Настеньки, героиню спектакля играет олимпийская чемпионка Камила Валиева.

Ранее НОК Украины осудил фигуриста Петренко, выступившего на ледовом шоу Навки.

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