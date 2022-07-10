НОК Украины осудил фигуриста Петренко, выступившего на ледовом шоу Навки

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Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины выступил с осуждением поступка олимпийского чемпиона по фигурному катанию Виктора Петренко, который выступил на ледовом шоу Татьяны Навки в Сочи.
НОК Украины осудил фигуриста Петренко, выступившего на ледовом шоу Навки
  • Gettyimages.ru

«НОК Украины решительно осуждает и считает недопустимым поступок Виктора Петренко, который на днях принимал участие в ледовых шоу в Сочи. Такое поведение, такой поступок недопустимы для олимпийского сообщества Украины», — говорится в заявлении организации.

Петренко принимает участие в представлении «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи. Фигурист выступает в роли отца Настеньки, героиню спектакля играет олимпийская чемпионка Камила Валиева.

16-летняя Валиева завоевала золотую медаль командного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ранее олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова рассказала о программе для шоу Ильи Авербуха.

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