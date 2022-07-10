Щербакова: программа на стихи Окуджавы — совместная с Авербухом работа

Олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова рассказала о программе для шоу Ильи Авербуха «Чемпионы».

«Это идея Ильи Авербуха. Он дал мне послушать музыку, рассказал концепцию номера, и мне она сразу очень понравилась. Это очень глубокий номер, со смыслом», — цитирует Щербакову РИА Новости.

18-летняя фигуристка призналась, что она старалась вложить смысл в каждое движение — точно так же, как смысл вложен в каждое слово.

«Как это вижу я, как это видит Илья. Надеюсь, никто не останется равнодушным после нашего номера», — сказала Щербакова.

Одна из новых программ Щербаковой поставлена на стихотворение Булата Окуджавы «Молитва» совместно с Авербухом. Шоу «Чемпионы» пройдёт в июле.

Ранее Авербух рассказал о дебютном выступлении Щербаковой в его шоу «Чемпионы».