Щербакова: программа на стихи Окуджавы — совместная с Авербухом работа

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова рассказала о программе для шоу Ильи Авербуха «Чемпионы».
Щербакова: программа на стихи Окуджавы — совместная с Авербухом работа
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«Это идея Ильи Авербуха. Он дал мне послушать музыку, рассказал концепцию номера, и мне она сразу очень понравилась. Это очень глубокий номер, со смыслом», — цитирует Щербакову РИА Новости.

18-летняя фигуристка призналась, что она старалась вложить смысл в каждое движение — точно так же, как смысл вложен в каждое слово.

«Как это вижу я, как это видит Илья. Надеюсь, никто не останется равнодушным после нашего номера», — сказала Щербакова.

Одна из новых программ Щербаковой поставлена на стихотворение Булата Окуджавы «Молитва» совместно с Авербухом. Шоу «Чемпионы» пройдёт в июле.

Ранее Авербух рассказал о дебютном выступлении Щербаковой в его шоу «Чемпионы».

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