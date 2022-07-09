Авербух: Щербакова сильно волновалась, но её выступление никого не оставило равнодушным

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Хореограф и тренер Илья Авербух рассказал о дебютном выступлении олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой в его шоу «Чемпионы».
Авербух: Щербакова сильно волновалась, но её выступление никого не оставило равнодушным
  • РИА Новости

«Выступление Анны никого не оставило равнодушным. Перед началом шоу она достаточно сильно волновалась, это чувствовалось. Аня была очень довольна, что ей удалось справиться и исполнить все сложные прыжки», — цитирует Авербуха РИА Новости.

Щербакова принимает участие в шоу Авербуха «Чемпионы», которое проходит с 8 июля по 7 августа. В первом отделении она выступает с произвольной программой сезона-2021/22 «Мастер и Маргарита», а во втором — с новым показательным номером на стихи Окуджавы.

18-летняя спортсменка является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряным призёром чемпионата Европы.

Ранее Первый канал показал, как Авербух ставил Щербаковой новую программу.

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