Первый канал показал, как Авербух ставил Щербаковой новую программу
- РИА Новости
Первый канал показал совместную работу хореографа и фигуристки над новым показательным номером на стихи Окуджавы. Анна примет участие в шоу Авербуха «Чемпионы», которое пройдёт с 8 июля по 7 августа.
18-летняя спортсменка является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряным призёром чемпионата Европы.
Ранее Щербакова поблагодарила Авербуха за показательный номер.