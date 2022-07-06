Первый канал показал, как Авербух ставил Щербаковой новую программу

Хореограф и тренер Илья Авербух поставил новый показательный номер олимпийской чемпионке в женском одиночном катании Анне Щербаковой.

Первый канал показал совместную работу хореографа и фигуристки над новым показательным номером на стихи Окуджавы. Анна примет участие в шоу Авербуха «Чемпионы», которое пройдёт с 8 июля по 7 августа.

18-летняя спортсменка является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряным призёром чемпионата Европы.

Ранее Щербакова поблагодарила Авербуха за показательный номер.