Щербакова поблагодарила Авербуха за показательный номер

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Хореограф и тренер Илья Авербух поставил новый показательный номер олимпийской чемпионке в женском одиночном катании Анне Щербаковой.
Щербакова поблагодарила Авербуха за показательный номер
  • РИА Новости

«Спасибо Илье Авербуху за новый показательный номер», — написала Щербакова в социальных сетях.

Авербух поставил Щербаковой показательный номер на стихи Окуджавы. Анна примет участие в шоу хореографа «Чемпионы», которое пройдёт с 8 июля по 7 августа.

Напомним, что 18-летняя спортсменка является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряным призёром чемпионата Европы.

Ранее Щербакова рассказала, что любит выполнять прыжки под чьим-нибудь наблюдением.

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