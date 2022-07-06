Щербакова поблагодарила Авербуха за показательный номер
- РИА Новости
«Спасибо Илье Авербуху за новый показательный номер», — написала Щербакова в социальных сетях.
Авербух поставил Щербаковой показательный номер на стихи Окуджавы. Анна примет участие в шоу хореографа «Чемпионы», которое пройдёт с 8 июля по 7 августа.
Напомним, что 18-летняя спортсменка является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряным призёром чемпионата Европы.
Ранее Щербакова рассказала, что любит выполнять прыжки под чьим-нибудь наблюдением.