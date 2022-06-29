Щербакова рассказала, как выполняет прыжки под наблюдением Загитовой
- РИА Новости
«Мне помогает, если на меня кто-то смотрит, — я чувствую ответственность. Я иногда просто подъезжаю к Алине и говорю: «Посмотри, пожалуйста, сейчас я вот должна войти в этот прыжок». У меня тогда получается лучше», — рассказала Щербакова.
Напомним, что Щербакова идеально откатала короткую и произвольную программы на Олимпийских играх в Пекине и выиграла золотую медаль. ISU в поздравлении с Международным олимпийском днём выложил фотографии всех победителей Пекина-2022, но заменил фотографию Анны.
Ранее Щербакова прокомментировала своё участие в батле по брейк-дансу.