Щербакова рассказала, как выполняет прыжки под наблюдением Загитовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, что любит выполнять прыжки под чьим-нибудь наблюдением.

«Мне помогает, если на меня кто-то смотрит, — я чувствую ответственность. Я иногда просто подъезжаю к Алине и говорю: «Посмотри, пожалуйста, сейчас я вот должна войти в этот прыжок». У меня тогда получается лучше», — рассказала Щербакова.

Напомним, что Щербакова идеально откатала короткую и произвольную программы на Олимпийских играх в Пекине и выиграла золотую медаль. ISU в поздравлении с Международным олимпийском днём выложил фотографии всех победителей Пекина-2022, но заменил фотографию Анны.

Ранее Щербакова прокомментировала своё участие в батле по брейк-дансу.