Щербакова прокомментировала своё участие в батле по брейк-дансу

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова поделилась ожиданиями от выступления в батле по брейк-дансу на Дне московского спорта.

«Я давно увлекаюсь танцами, но никогда не выступала на сцене. Надеюсь, что мой ледовый опыт поможет справиться с волнением и показать, на что я способна в брейк-дансе», — цитирует Щербакову РИА Новости.

Фигуристка будет принимать участие в батле со звездой шоу «Танцы на ТНТ» Антоном Тонски. Мероприятие пройдёт 25 июня в Лужниках в рамках Дня московского спорта.

Брейк-данс включён в программу Олимпиады с 2024 года.

Напомним, что Щербакова идеально откатала короткую и произвольную программы на Олимпийских играх в Пекине и выиграла золотую медаль. ISU в поздравлении с Международным олимпийском днём выложил фотографии всех победителей Пекина-2022, но заменил фотографию Анны.

Ранее Мария Бутырская прокомментировала публикацию ISU без фотографии Щербаковой.

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