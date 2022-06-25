Бутырская прокомментировала публикацию ISU без фотографии Щербаковой

Мария Бутырская высказалась о реакции поклонников фигурного катания на то, что Международный союз конькобежцев (ISU) не стал размещать фотографию олимпийской чемпионки Анны Щербаковой в поздравлении среди изображений других победителей Игр-2022 в Пекине.

«В мире фигурного катания настоящих болельщиков, которые действительно любят этот вид спорта и переживают за спортсменов, много. Они адекватно ко всему относятся. Если человек олимпийский чемпион, значит, он олимпийский чемпион. Это уже история. Это некрасиво», — цитирует Бутырскую «Спорт-Экспресс».

По её словам, ISU сами таким образом настраивает против себя любителей фигурного катания. Бутырская назвала поступок международной федерации низким.

«Слава богу, что есть люди, которые всё понимают, видят и чувствуют, что это неправильно. Здорово, что в этой ситуации поддержали Аню», — сказала она.

Золотыми призёрами Олимпиады-2022 стали Щербакова, Камила Валиева, Марк Кондратюк, а также пары Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Виктория Синицина — Никита Кацалапов. Однако ни один из российских фигуристов не попал в галерею чемпионов Игр в Пекине.

Ранее серебряный призёр Олимпиады Илья Авербух прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) убрать российских фигуристов из галереи чемпионов Игр 2022 года в Пекине.