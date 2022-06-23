Авербух — о решении ISU убрать россиян из галереи чемпионов: вершина глупости
- РИА Новости
«Это, конечно, вершина глупости, по-другому я назвать это не могу. Вклад советского и российского фигурного катания в мир фигурного катания, в том числе и в становление ISU, переоценить невозможно», — цитирует Авербуха ТАСС.
Он подчеркнул, что слава фигурного катания и его история во многом связаны именно с российскими именами.
Золотыми призёрами Олимпиады-2022 стали Анна Щербакова, Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Виктория Синицина — Никита Кацалапов. Однако ни один из российских фигуристов не попал в галерею чемпионов Игр в Пекине.
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