Саитов — о поединке с Загитовой: если будет спарринг, то она меня убьёт

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов поделился ожиданиями от показательного боя с фигуристкой Алиной Загитовой.

«Интересная девушка, отличная фигуристка, вот я с удовольствием и согласился. Если будет спарринг, то она меня убьёт. Мне сказали, что это тренировка. Покажу основные моменты, на которые рекомендовал бы обратить внимание», — цитирует Саитова «Матч ТВ».

Поединок состоится 25 июня в спорткомплексе «Лужники» в рамках Дня московского спорта. Изначально боксировать с Загитовой должен был олимпийский чемпион 2020 года Альберт Батыргазиев, но он отказался из-за старой травмы.

Ранее бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд призвал Загитову не лезть в мужской вид спорта.