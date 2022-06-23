Саитов — о поединке с Загитовой: если будет спарринг, то она меня убьёт

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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов поделился ожиданиями от показательного боя с фигуристкой Алиной Загитовой.
Саитов — о поединке с Загитовой: если будет спарринг, то она меня убьёт
  • РИА Новости

«Интересная девушка, отличная фигуристка, вот я с удовольствием и согласился. Если будет спарринг, то она меня убьёт. Мне сказали, что это тренировка. Покажу основные моменты, на которые рекомендовал бы обратить внимание», — цитирует Саитова «Матч ТВ».

Поединок состоится 25 июня в спорткомплексе «Лужники» в рамках Дня московского спорта. Изначально боксировать с Загитовой должен был олимпийский чемпион 2020 года Альберт Батыргазиев, но он отказался из-за старой травмы.

Ранее бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд призвал Загитову не лезть в мужской вид спорта.

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