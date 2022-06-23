Дрозд призвал Загитову не лезть в мужской вид спорта

Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд высказался о показательном боксёрском поединке олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

«Загитовой лучше заниматься пением, рисованием, танцами и не лезть в мужской вид спорта, но процесс уже пошёл. Альберт не будет касаться Алины даже пальцем. Она-то будет его бить, это очевидно», — цитирует Дрозда «РБК Спорт».

Загитова является чемпионкой Олимпиады 2018 года по фигурному катанию. Она проведёт показательный поединок с победителем Игр-2020 в Токио боксёром Батыргазиевым. Бой состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух заявил, что не будет смотреть боксёрский поединок с участием Загитовой, так как эта тема его не интересует.