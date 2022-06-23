Дрозд призвал Загитову не лезть в мужской вид спорта

Короткая ссылка
Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд высказался о показательном боксёрском поединке олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
Дрозд призвал Загитову не лезть в мужской вид спорта
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Загитовой лучше заниматься пением, рисованием, танцами и не лезть в мужской вид спорта, но процесс уже пошёл. Альберт не будет касаться Алины даже пальцем. Она-то будет его бить, это очевидно», — цитирует Дрозда «РБК Спорт».

Загитова является чемпионкой Олимпиады 2018 года по фигурному катанию. Она проведёт показательный поединок с победителем Игр-2020 в Токио боксёром Батыргазиевым. Бой состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух заявил, что не будет смотреть боксёрский поединок с участием Загитовой, так как эта тема его не интересует.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить